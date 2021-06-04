Бросившую об пол ребенка орловчанку арестовали

Девушке предъявили обвинение в истязании мальчика и неисполнения обязанностей по его воспитанию

В Орле суд арестовал 22-летнюю девушку, которая трясла своего двухлетнего сына за руки и бросила его об пол. Орловчанке предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса — об истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию.

Как сообщила пресс-служба СК, следователи и криминалисты собрали доказательства причастности девушки к истязанию сына. Она делала это «на протяжении длительного времени», уверены силовики. При этом сама обвиняемая говорила, что попавший на видео инцидент случился впервые.

В СК напомнили, что ход и результаты расследования взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Видео появилось в интернете 1 июня. На кадрах видно, как девушка достает плачущего ребенка из кроватки, несколько раз трясет, а затем бросает на пол с высоты примерно 1 метра.

Инцидент сняла на видео подруга орловчанки, она и обратилась в полицию. Силовики нашли и задержали девушку. Ребенка изъяли из семьи и госпитализировали в НКМЦ, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

На мать завели два уголовных дела; журналистам она рассказала, что в злополучный вечер выпивала с подругами, а когда ребенок начал плакать, она долго не могла его успокоить.

Кроме двух уголовных дел на орловчанку, следователи завели еще одно – о халатности органов опеки.

ИА «Орелград»