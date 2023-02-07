Более 520 млн рублей получит Орловская область на создание комфортной среды

7.2.2023 | 11:26 Важное, ЖКХ, Новости

Проекты будут реализованы в малых городах и исторических поселениях.

Сразу два региональных проекта получили дополнительно из федерального бюджета 170,8 миллиона рублей. Общая сумма на реализацию нацпроекта в текущем году превысила полмиллиарда рублей, сообщает сайт правительства Орловской области.

Так, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году стали два проекта из Орловской области. Ливны получат 90 миллионов рублей на реализацию проекта «Бульвар Октябрьский», а поселок Змиевка Свердловского района – 80,8 миллиона рублей на проект «Связующая нить». Это дополнительные средства, выделенные региону на создание комфортной городской среды.

Всего же в текущем году Орловская область получит 520,8 млн рублей на реализацию проектов в рамках федеральной программы. Планируется реализация проектов благоустройства, которые поддержали жители региона.

Напомним, летом 2022 года регион прошел отбор, который проводит Минстрой. В рамках «Развития малых городов и исторических поселений»  орловцы должны получить благоустройство на 350 млн рублей.  В Кромах – «Земля вятичей», в Колпне — «Озерки», в Дмитровске – бульвар Кантемира, в Болхове – «Болховкин луг», в Малоархангельске — «Бирюза».

ИА «Орелград»

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