За выходные на Орловщине в ДТП пострадали пятеро детей

Трое из них госпитализированы.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, первая авария с пострадавшим несовершеннолетним произошла в субботу в 12 часов 15 минут на трассе «Орёл-Новосиль-Ефремов». 40-летний мужчина на «Ладе Гранта» ехал по 8-му километру дороги (со стороны Орла в сторону Залегоща). Он выехал на «встречку», нарушив ПДД, и допустил столкновение с УАЗ-иком «Почты России» (которым управлял 71-летний орловец).

В итоге оба водителя оказались госпитализированы в Орловскую областную клиническую больницу. Кроме того, в НКМЦ имени Круглой положили пассажира «Лады» — 14-летнего мальчика.

В 17 часов в Орле на улице Генерала Ковалёва «Рено Логан» столкнулось с мопедом «Альфа», которым управлял 17-летний парень. Транспортные средства ехали навстречу друг другу. 36-летний водитель автомобиля поворачивал налево и не уступил дорогу. В итоге несовершеннолетний водитель мопеда получил телесные повреждения.

Ещё одна авария произошла в тот же день вечером в посёлке Залегощь на улице Горького у дома №37. 35-летний водитель «Лады» (ВАЗ-21104), двигаясь задним ходом, наехал на 10-летнего мальчика. Ребёнок сам обратился в Залегощенскую ЦРБ. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Уже в ночь на воскресенье в посёлке Колпна случился ещё один инцидент. Примерно в 00 часов 20 минут 18-летний водитель ехал на «Ладе Калине» по улице 13-й армии. Парень попытался обогнать 14-летнего мальчика, управлявшего мопедом SPORT, но не сумел этого сделать. Произошло столкновение. Водитель мопеда и его 15-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в Ливнах случилось ДТП с восемью пострадавшими.

ИА «Орелград»