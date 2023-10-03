Под Орлом случилось ДТП в стиле ретро

3.10.2023 | 15:15 Новости, Происшествия

Пострадал один человек.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 17 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Орёл – Знаменское», точнее, её 42-й километр.

59-летний водитель ехал на «Ауди 80» по направлению из областного в районный центр. В какой-то момент он допустил наезд на мотоцикл «ИЖ Планета 4». Мототранспорт двигался впереди автомобиля. Им управлял 45-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — пояснили в дорожной инспекции.

Отметим, что оба транспортных средства относятся к категории «ретро». «Ауди 80» выпускался с 1966 по 1996 год. «ИЖ Планета 4» — с 1983 по 1987.

Ранее стало известно, что в Орле несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав сбил женщину.

ИА «Орелград»


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