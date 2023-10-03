В Орле пострадавший в ДТП детсадовец вышел из больницы

3.10.2023 | 18:31 Важное, Закон и порядок, Новости, Образование, Происшествия

Трёхлетний мальчик находится дома.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Такая информация появилась в официальном телеграм-канале детского омбудсмена по Орловской области Константина Домогатского.

«Трехлетний ребенок, которого сбил грузовик, сегодня выписан из больницы домой», — заявил чиновник.

Напомним, что ДТП произошло в минувший четверг в Северном районе. Мальчик самовольно покинул детсад №31, вышел на проезжую часть и попал под грузовик.

В связи с этим Следственный комитет возбудил дело по статье «халатность» и, помимо всего прочего, допросил сотрудниц дошкольного учреждения.

«Убеждён, что правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны», — высказался Домогатский. Также региональный детский омбудсмен заявил, что его аппарат запускает специальный мониторинг. Цель – выявить случаи, когда ребёнок, посещая детский сад, не находится в безопасности на его территории.

Родителей, которые считают, что их дети находятся именно в такой ситуации, просят звонить по телефону 43-08-59 или писать на адрес oreldeti57@yandex.ru, либо обращаться в официальную группу Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области «ВКонтакте». По каждому факту будет организована проверка.

ИА «Орелград»


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