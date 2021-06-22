Лежнев попросил Остроушко перестать «вонять своей писаниной»

22.6.2021 | 18:04 Новости, Политика

Затем он рассказал, где рожала его жена

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев попросил депутата облсовета Валентину Остроушко не лезть в его личную жизнь «своими грязными лапами». Об этом Остроушко написала в своём аккаунте в Facebook.

18 июня она написала о выигрыше уволенного хирурга Ивана Журило суда с НКМЦ им. Круглой. В публикации Остроушко поделилась своими соображениями по поводу смены руководства больницы, при котором из учреждения уволились многие хорошие медики, в том числе и Журило.

«Клычков за что-то должен своему советнику Лежневу, а Лежнев, говорят, благодарен Крыловой как руководителю перинатального центра за пополнение в семье, вернее, врачам перинатального центра», — написала депутат.

22 июня Остроушко сообщила, что Лежнев оскорбился и ответил ей на пост. Он признался, что не хотел отвечать депутату, но вынужден это сделать из-за «грязных лап», которыми она «лезет» в личную жизнь чиновника.

Лежнев эмоционально написал Остроушко в Whatsapp, что его жена рожала в Белгороде, и это никак не связано со сменой руководства детской областной больницы.

После этого советник губернатора назвал Остроушко «нечеловеком», обвинил её в падении на дно «и как человек, и как депутат», а затем попросил перестать «вонять своей писаниной».

«Ну, про то, что я на дно упала как человек и как депутат – это из уст Лежнева считаю комплиментом. И даже не собираюсь подавать на него в прокуратуру или в суд… И даже в полицию не собираюсь… Я считаю эти его слова самой высокой оценкой моей деятельности на посту депутата. Значит, переполох в их стане… Значит, они боятся… Нервничают, психуют… Прикрываются своими детьми», — написала Остроушко.

Для полноты картины напомним читателям о других хамских высказываниях Лежнева:

  • назвал орловскую журналистику «хренью»;
  • солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;
  • хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;
  • обвинял журналистов в вымогательстве;
  • в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;
  • был замечен в плагиате публикаций;
  • споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;
  • рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;
  • в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;
  • предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;
  • говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;
  • называл их же слабоумными;
  • нахамил эксперту ЮНЕСКО, выступавшей против фонтана в сквере Ермолова;
  • назвал фельдшера скорой помощи Дмитрия Серегина «пустобрехом» и «балаболом»;
  • угрожал фотографу Дмитрию Жумику после комментария в соцсети словами: «Я тебя найду, я тебе слово даю, ***** (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я тебе рот разорву ***** (нафиг), я тебя поломаю ***** (нафиг), я тебя найду!».

ИА «Орелград»

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