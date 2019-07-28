«Нищенские зарплаты, врачей затюкали». Куприянова сообщила об оттоке детских медиков из Орловской области

По словам певицы, один из врачей возвращается в Донецк, потому что даже там больше перспектив, чем на Орловщине

Известная певица Наталья Куприянова сообщила, что из НКМЦ им. З. И. Круглой, ведущего детского медучреждения Орловской области, массово увольняются врачи. Медики предпочитают уезжать из региона за лучшими условиями и оплатой труда.

По ее словам, решение об уходе приняли заведующий отделением гинекологии НКМЦ Алексей Голубенко и врач-гематолог отделения онкологии Алексей Рябко. На грани увольнения по собственному желанию заведующий отделением онкологии Иван Фисюн.

При этом Голубенко имеет звание лучшего врача Орловской области. А Рябко принял решение вернуться в Донецк, потому что даже в пострадавшем от войны городе больше перспектив, чем на Орловщине. С августа в НКМЦ полностью прекращается прием детского онколога, добавила Куприянова.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! Нет перспектив развития совершенно! Нищенские зарплаты, врачей затюкали, поддержки нет! Вопросов больше, чем ответов!! А между тем, дорогие мои орловчане, пока мы с вами тут обсуждаем фонтаны и кинотеатры, у нас разваливается медицина. Я знаю точно, если мы потеряем таких врачей как Рябко и Фисюн, то статистика по смертности орловских детей с онкозаболеваниями изменится в сторону результатов 10летней давности!!!», — написала певица в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

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Скандалы в орловской медицине начали сменять друг друга, когда департамент здравоохранения возглавил Иван Залогин. Он приехал в Орел весной 2018 года, сменив Александра Лялюхина – его отправили руководить больницей им. Боткина. Залогин был начальником департаментом здравоохранения Белгородской области, но до назначения в Орел работал в госпитале для ветеранов войн. По работе в Белгороде чиновник был знаком с советником губернатора Сергеем Лежневым.

Через полгода власти Орловщины объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

В ноябре анестезиологи НКМЦ им. З.И. Круглой устроили забастовку. Они требовали повысить зарплату и оплатить им переработки. В больнице пришлось перенести несколько операций. Ситуацией интересовался Следственный комитет.

В феврале чиновники объявили о сокращении станции скорой помощи в Плещеевской больнице, которая обслуживает Орловский район. Им предложили перейти в ССМП областного центра, но отняли «сельские» выплаты.

Реформа вступила в силу с 1 апреля. Медики потребовали от Клычкова и Залогина доукомплектовать бригады и поднять зарплату. Реакции не последовало, и теперь фельдшеры объявили «итальянскую забастовку» — перешли на работу на одну ставку и не выезжают поодиночке. Глава облздрава в ответ заявил, что медики «подогревают ситуацию в политических целях». Между тем о проблемах узнал президент Владимир Путин, к проверке подключились Минздрав, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор.

В марте 2019 года вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал об очереди в регистратуру областной поликлиники размером в 200 человек, отсутствии мест в гардеробе и большом количестве пациентов, ожидающих приема врача. Вице-спикер подчеркнул, что такое происходит из-за сокращения медработников на селе. На защиту Залогина бросился его старый знакомый Сергей Лежнев: он обвинил депутата во лжи и пиаре на проблемах, которые глава облздрава пытается решить.

Также в марте Андрей Клычков уволил главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года. По данным «Орелграда», власти уволили Петину, потому что она отказалась подписывать документы по скандальной информатизации здравоохранения.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Областные власти увели дело в суд и проиграли его.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. После проверки чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»