Облздрав отказывает в лекарствах орловцу, перенесшему две пересадки почки

Мужчина был вынужден пожаловаться в прокуратуру.

Житель Орла Александр Малахов пожаловался прокурору Северного района на то, что департамент здравоохранения Орловской области не выделяет ему нужные льготные лекарства. Копию обращения он прислал в редакцию «Орелграда».

Мы пообщались с Малаховым и выяснили, что в 2010 году ему пересадили почку от родственного донора. В 2018 году эта почка отказала, и орловец встал на очередь на трансплантацию в московский институт им. Шумакова. Операция прошла 16 августа 2019 года, Малахову пересадили почку от трупного донора. За это время он получил инвалидность первой степени.

В жалобе мужчины указано, что ему не выделяют четыре препарата – валганцикловир (противовирусный), сульфаметоксазол/триметоприм (антибиотик), моксонидин (понижающий давление). Другие препараты, положенные по закону, Малахов получает. А когда приходит за этими четырьмя наименованиями, в больнице ему отвечают – дескать, торги облздрава закончились ничем, и лекарств нет.

«Валганцикловир – это противовирусный препарат. Мне гасят иммунитет, чтобы почка лучше приживалась. Чтобы не было рецидивов – у меня сейчас нулевой иммунитет – мне должны были сразу дать валганцикловир. А они его не дали, потому что не проторговали. За это время – почти полтора месяца – я его не получал. Не так давно я заболел, у меня была температура. До сих пор насморк, кашель, — рассказал Малахов. — Кто-то не выполняет добросовестно свои обязанности, а я рискую собственным здоровьем и не получаю те препараты, которые мне положены по закону».

Мужчина и так сталкивается с финансовыми затратами – раньше он раз в неделю ездил в Москву за собственные деньги. Моксонидин он покупает самостоятельно, в месяц на препарат уходит по 500 рублей. Сейчас ему нужно приобретать другие таблетки – линекс и мезим: иммунодепрессанты ударили по пищеварению. Покупать валганцикловир орловец не имеет возможности – препарат слишком дорогой.

Надеемся, что прокуратура поможет Малахову победить чиновничий цинизм и устранить нарушение закона со стороны областного департамента здравоохранения.

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Скандалы в орловской медицине начали сменять друг друга, когда департамент здравоохранения возглавил Иван Залогин. Он приехал в Орел весной 2018 года, сменив Александра Лялюхина – его отправили руководить больницей им. Боткина. Залогин был начальником департаментом здравоохранения Белгородской области, но до назначения в Орел работал в госпитале для ветеранов войн. По работе в Белгороде чиновник был знаком с советником губернатора Сергеем Лежневым.

Через полгода власти Орловщины объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

В ноябре анестезиологи НКМЦ им. З.И. Круглой устроили забастовку. Они требовали повысить зарплату и оплатить им переработки. В больнице пришлось перенести несколько операций. Ситуацией интересовался Следственный комитет.

В феврале чиновники объявили о сокращении станции скорой помощи в Плещеевской больнице, которая обслуживает Орловский район. Им предложили перейти в ССМП областного центра, но отняли «сельские» выплаты.

Реформа вступила в силу с 1 апреля. Медики потребовали от Клычкова и Залогина доукомплектовать бригады и поднять зарплату. Реакции не последовало, и теперь фельдшеры объявили «итальянскую забастовку» — перешли на работу на одну ставку и не выезжают поодиночке. Глава облздрава в ответ заявил, что медики «подогревают ситуацию в политических целях». Между тем о проблемах узнал президент Владимир Путин, к проверке подключились Минздрав, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор.

В марте 2019 года вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал об очереди в регистратуру областной поликлиники размером в 200 человек, отсутствии мест в гардеробе и большом количестве пациентов, ожидающих приема врача. Вице-спикер подчеркнул, что такое происходит из-за сокращения медработников на селе. На защиту Залогина бросился его старый знакомый Сергей Лежнев: он обвинил депутата во лжи и пиаре на проблемах, которые глава облздрава пытается решить.

Также в марте Андрей Клычков уволил главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года. По данным «Орелграда», власти уволили Петину, потому что она отказалась подписывать документы по скандальной информатизации здравоохранения.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Областные власти увели дело в суд и проиграли его.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. После проверки чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»