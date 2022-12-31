ТОП влиятельных людей Орловской области –  орловцы (1)

Все жители региона, которые способны на многое, объединяясь и проявляя лучшие качества.

Орловцы закрыли асфальтовый завод, отравляющий воздух, защитили от застройки набережную Оки, заставили выплатить мобилизованным «подъемные», вынудили изменить схему транспортного обеспечения …

Орловцы создают уникальные туристические объекты, демонстрируют тягу к знаниям при скромной базе сельских школ, спасают близких из огня и попавших в беду незнакомцев, тихо и без пафоса помогают и согревают участников СВО.

В грядущем 2023 году орловцам предстоит выбрать главное лицо региона, человека, который будет представлять их интересы и отвечать за развитие Орловщины.

Все и каждый влияют на настоящее и будущее.

Участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.