ТОП влиятельных людей Орловской области –  орловцы (1)

31.12.2022 | 18:06 Новости, ТОП-50

Все жители региона, которые способны на многое, объединяясь и проявляя лучшие качества.

Орловцы закрыли асфальтовый завод, отравляющий воздух, защитили от застройки набережную Оки,  заставили выплатить мобилизованным «подъемные», вынудили изменить схему транспортного обеспечения …

Орловцы создают уникальные туристические объекты, демонстрируют тягу к знаниям при скромной базе сельских школ, спасают  близких из огня и попавших в беду незнакомцев, тихо и без пафоса помогают и согревают участников СВО.

В грядущем 2023 году орловцам предстоит выбрать главное лицо региона, человека, который будет представлять их интересы и отвечать за развитие Орловщины.

Все и каждый влияют на настоящее и будущее.

Участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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