Лежнев вступился за чиновника, который удивился нежеланию орловцев работать за 15 тысяч рублей

По мнению советника губернатора, журналисты вырвали слова Сотникова из контекста

Скандальный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вступился за главу управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова, который удивился нежеланию орловцев работать за 15 000 рублей. По словам Лежнева, журналисты вырвали слова Сотникова из контекста.

«Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло. Губернатору Сотников объяснил, как было на самом деле, и у нас есть запись – ну, вырвано из контекста», — рассказал «Подъёму» советник губернатора.

При этом Лежнев подчеркнул, что глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников – «настоящий профессионал, один из самых активных чиновников своего профиля».

Напомним, ранее глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, почему жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч рублей в месяц. Сам чиновник при этом в 2019 году заработал около 993 700 рублей – при грубой оценке его зарплата составляет около 82 000 рублей в месяц. Высказывание Сотникова растиражировали ведущие федеральные СМИ. Пресс-служба правительства же заявила, что его слова были вырваны из контекста.

Для полноты картины напомним читателям хамские высказывания самого Лежнева, который в этой ситуации выступил защитником Сотникова:

назвал орловскую журналистику «хренью»;

солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;

хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;

обвинял журналистов в вымогательстве;

в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;

был замечен в плагиате публикаций;

споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;

рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;

в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;

предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;

говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;

называл их же слабоумными;

нахамил эксперту ЮНЕСКО, выступавшей против фонтана в сквере Ермолова;

назвал фельдшера скорой помощи Дмитрия Серегина «пустобрехом» и «балаболом»;

угрожал фотографу Дмитрию Жумику после комментария в соцсети словами: «Я тебя найду, я тебе слово даю, ***** (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я тебе рот разорву ***** (нафиг), я тебя поломаю ***** (нафиг), я тебя найду!».

ИА «Орелград»