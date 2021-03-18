Лежнев вступился за чиновника, который удивился нежеланию орловцев работать за 15 тысяч рублей

18.3.2021 | 15:35 Новости, Политика

По мнению советника губернатора, журналисты вырвали слова Сотникова из контекста

Скандальный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вступился за главу управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова, который удивился нежеланию орловцев работать за 15 000 рублей. По словам Лежнева, журналисты вырвали слова Сотникова из контекста.

«Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло. Губернатору Сотников объяснил, как было на самом деле, и у нас есть запись – ну, вырвано из контекста», — рассказал «Подъёму» советник губернатора.

При этом Лежнев подчеркнул, что глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников – «настоящий профессионал, один из самых активных чиновников своего профиля».

Напомним, ранее глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, почему жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч рублей в месяц. Сам чиновник при этом в 2019 году заработал около 993 700 рублей – при грубой оценке его зарплата составляет около 82 000 рублей в месяц. Высказывание Сотникова растиражировали ведущие федеральные СМИ. Пресс-служба правительства же заявила, что его слова были вырваны из контекста.

Для полноты картины напомним читателям хамские высказывания самого Лежнева, который в этой ситуации выступил защитником Сотникова:

  • назвал орловскую журналистику «хренью»;
  • солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;
  • хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;
  • обвинял журналистов в вымогательстве;
  • в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;
  • был замечен в плагиате публикаций;
  • споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;
  • рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;
  • в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;
  • предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;
  • говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;
  • называл их же слабоумными;
  • нахамил эксперту ЮНЕСКО, выступавшей против фонтана в сквере Ермолова;
  • назвал фельдшера скорой помощи Дмитрия Серегина «пустобрехом» и «балаболом»;
  • угрожал фотографу Дмитрию Жумику после комментария в соцсети словами: «Я тебя найду, я тебе слово даю, ***** (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я тебе рот разорву ***** (нафиг), я тебя поломаю ***** (нафиг), я тебя найду!».

ИА «Орелград»

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